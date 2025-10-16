Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Väitös: uusi suunnittelumenetelmä parantaa teräsrakenteiden luotettavuutta ja säästää materiaalia

Menetelmän avulla voidaan suunnitella entistä tasalaatuisempia ja materiaalitehokkaampia kantavia rakenteita eurooppalaisten rakentamismääräysten mukaisesti.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 16. lokakuuta 2025, 9:51
Väitöskirjatutkija Lauri Jaamala. Kuva: Lauri Jaamala

Nykyiset rakennemitoitusten menetelmät eivät kuvaa riittävän tarkasti rakenteiden käyttäytymistä vauriotilanteissa. Tämä voi johtaa joko ylimitoitukseen ja materiaalihukkaan tai alimitoitukseen ja turvallisuusriskeihin.

