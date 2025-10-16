Väitös: uusi suunnittelumenetelmä parantaa teräsrakenteiden luotettavuutta ja säästää materiaalia Menetelmän avulla voidaan suunnitella entistä tasalaatuisempia ja materiaalitehokkaampia kantavia rakenteita eurooppalaisten rakentamismääräysten mukaisesti.

Nykyiset rakennemitoitusten menetelmät eivät kuvaa riittävän tarkasti rakenteiden käyttäytymistä vauriotilanteissa. Tämä voi johtaa joko ylimitoitukseen ja materiaalihukkaan tai alimitoitukseen ja turvallisuusriskeihin.