Hiilijalanjäljen raja-arvot tulevat ensi vuonna, eikä ylityksiä katsota hyvällä – ”Hankkeeseen ryhtyvällä on entistä enemmän vastuuta
Ensimmäiset hiilijalanjäljen raja-arvojen toteutumisen arvioinnit tehdään noin vuoden kuluttua. Poikkeaminen vaatii aina perusteet.
Kaupunkien rakennusvalvonnat ovat ensi vuonna uuden edessä, kun uudessa rakentamislaissa säädetty uudisrakennusten hiilijalanjäljen laskentavelvoite astuu voimaan.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Hiilijalanjäljen raja-arvot tulevat ensi vuonna, eikä ylityksiä katsota hyvällä – ”Hankkeeseen ryhtyvällä on entistä enemmän vastuuta”