Kymmeniä rakennusalan yrityksiä haettiin konkurssiin lokakuussa
Kokonaisuutena eri toimialat huomioiden konkurssien määrä kasvoi vuoden takaisesta.
Konkurssitilanne on ollut synkkä jo jonkun aikaa rakentamisessa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kymmeniä rakennusalan yrityksiä haettiin konkurssiin lokakuussa”