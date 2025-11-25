Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Lahti Energia rakennuttaa maailman suurimman hiekka-akun

Hiekka-akun rakentaminen alkaa tammikuussa 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. marraskuuta 2025, 10:29
Havainnekuva Vääksyn hiekka-akusta. Kuva: Polar Night Energy

Polar Night Energy ja Lahti Energia ovat sopineet teollisen kokoluokan lämpöenergiavaraston rakentamisesta Asikkalan Vääksyyn. Uuden hiekka-akun teho on 2 megawattia ja varastointikapasiteetti 250 megawattituntia. Sen kerrotaan olevan valmistuessaan maailman suurin hiekkaan perustuva lämpöenergiavarasto.

