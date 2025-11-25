Lahti Energia rakennuttaa maailman suurimman hiekka-akun
Hiekka-akun rakentaminen alkaa tammikuussa 2026.
Polar Night Energy ja Lahti Energia ovat sopineet teollisen kokoluokan lämpöenergiavaraston rakentamisesta Asikkalan Vääksyyn. Uuden hiekka-akun teho on 2 megawattia ja varastointikapasiteetti 250 megawattituntia. Sen kerrotaan olevan valmistuessaan maailman suurin hiekkaan perustuva lämpöenergiavarasto.
