Singaporelaisyritys aikoo ostaa maata vanhalta paperitehdasalueelta Kouvolassa – Vireillä jälleen uusi datakeskushanke

Kauppa on ehdollinen. Kaupunki on mukana hankkeessa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 11. marraskuuta 2025, 12:33
Ilmakuva Kymin ruukista. Kuva: UPM Kiinteistöt

Singaporelainen Nova Complex -yritys on tehnyt ehdollisen sopimuksen kiinteistökaupoista metsäyhtiö UPM:n kanssa Kymin Ruukin alueelta. Tarkoituksena on rakentaa alueelle Datakeskus. Yritys edistää hanketta alueelta maata omistavan UPM:n lisäksi Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation oy:n kanssa.

