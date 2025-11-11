Singaporelaisyritys aikoo ostaa maata vanhalta paperitehdasalueelta Kouvolassa – Vireillä jälleen uusi datakeskushanke Kauppa on ehdollinen. Kaupunki on mukana hankkeessa.

Singaporelainen Nova Complex -yritys on tehnyt ehdollisen sopimuksen kiinteistökaupoista metsäyhtiö UPM:n kanssa Kymin Ruukin alueelta. Tarkoituksena on rakentaa alueelle Datakeskus. Yritys edistää hanketta alueelta maata omistavan UPM:n lisäksi Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation oy:n kanssa.