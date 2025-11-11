Singaporelaisyritys aikoo ostaa maata vanhalta paperitehdasalueelta Kouvolassa – Vireillä jälleen uusi datakeskushanke
Kauppa on ehdollinen. Kaupunki on mukana hankkeessa.
Singaporelainen Nova Complex -yritys on tehnyt ehdollisen sopimuksen kiinteistökaupoista metsäyhtiö UPM:n kanssa Kymin Ruukin alueelta. Tarkoituksena on rakentaa alueelle Datakeskus. Yritys edistää hanketta alueelta maata omistavan UPM:n lisäksi Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation oy:n kanssa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Singaporelaisyritys aikoo ostaa maata vanhalta paperitehdasalueelta Kouvolassa – Vireillä jälleen uusi datakeskushanke”