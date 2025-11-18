Urakkamuotojen sekoittaminen saa kritiikkiä – ”Eräästä sopimuksesta oli tunnistettavissa viiden eri urakkamuodon sisältöjä”
Urakoitsijoiden juristit korostavat, että urakkamuoto on aina kokonaisuus. Kun tiettyyn toteutusmuotoon tuodaan elementtejä muista urakkamuodoista, tilaajan ja urakoitsijan roolit ja vastuut muuttuvat epämääräisemmiksi.
Rakennusurakoitsijapuolen juristit pitävät ongelmallisena urakkasopimuksissa viime vuosina tapahtunutta muutosta. Urakoitsijalle on monesti sopimuskirjausten kautta siirretty velvoitteita ja vastuita, jotka eivät valitussa urakkamuodossa normaalisti kuulu sen kontolle.
