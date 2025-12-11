Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Caverionille urakka Kouvolan datakeskuksesta – yhtiön historian suurin sopimus

Tekniset työt käynnistyvät ensi keväänä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. joulukuuta 2025, 10:26
Kuvassa Caverion Suomen toimitusjohtaja Ville Tamminen (vas.) ja Assemblin Caverion Groupin hallituksen puheenjohtaja Jacob Götzsche. Kuva: Caverion

Hyperco Fin HoldCo 1 ja Caverion Suomi ovat allekirjoittaneet sopimuksen datainfrastruktuurin teknisestä rakentamisesta ja asennuksista Kouvolan datakeskukseen.

