YIT kaavailee datakeskusta Kuopioon
Yhtiö esittää kaupungille tonttivarausta.
YIT esittää Kuopion kaupungille noin 45 hehtaarin laajuisen tontin varaamista Hepomäen alueelta uuden datakeskuksen kehittämistä varten. Asia on Kuopion kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ensi viikolla.
