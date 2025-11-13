Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit

YIT kaavailee datakeskusta Kuopioon

Yhtiö esittää kaupungille tonttivarausta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. marraskuuta 2025, 8:24
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin YIT kaavailee datakeskusta Kuopioon
Hepomäen aluetta. Kuva: Mika Turunen / Kuopion kaupunki

YIT esittää Kuopion kaupungille noin 45 hehtaarin laajuisen tontin varaamista Hepomäen alueelta uuden datakeskuksen kehittämistä varten. Asia on Kuopion kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ensi viikolla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT kaavailee datakeskusta Kuopioon”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset