Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Kiinteistöt Asunnot Suhdanne Talous Uutiset

Digitaaliset kiinteistökaupat tuplaantuivat tänä vuonna – vauhti kiihtyy myös asuntokaupassa

Käytännössä digikauppoja on tehty tänä vuonna enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 1. joulukuuta 2025, 15:01
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Digitaaliset kiinteistökaupat tuplaantuivat tänä vuonna – vauhti kiihtyy myös asuntokaupassa
Perinteinen paperipohjainen asuntokauppa alkaa hiljalleen korvautua sähköisellä, kertovat tuoreet tilastot. Kuva: Lauri Lähteenmäki

Digitaalisia asunto- ja kiinteistökauppoja on tehty tänä vuonna selvästi aiempaa vilkkaammin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Digitaaliset kiinteistökaupat tuplaantuivat tänä vuonna – vauhti kiihtyy myös asuntokaupassa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset