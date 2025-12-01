Digitaaliset kiinteistökaupat tuplaantuivat tänä vuonna – vauhti kiihtyy myös asuntokaupassa
Käytännössä digikauppoja on tehty tänä vuonna enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä.
Digitaalisia asunto- ja kiinteistökauppoja on tehty tänä vuonna selvästi aiempaa vilkkaammin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Digitaaliset kiinteistökaupat tuplaantuivat tänä vuonna – vauhti kiihtyy myös asuntokaupassa”