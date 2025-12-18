Helsingin Kaaritalosta tulee yhteinen tila valtion tutkimusorganisaatioille
Senaatti kilpailuttaa urakoitsijan ensi keväänä.
Helsingin Viikkiin Ruokaviraston Kaaritaloon rakentuu ensimmäinen valtion tutkimusorganisaatioiden yhteinen toimistotyöympäristö.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsingin Kaaritalosta tulee yhteinen tila valtion tutkimusorganisaatioille”