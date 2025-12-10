Lapti käynnisti gryndikohteen Helsingissä
Hanke valmistuu loppuvuodesta 2026.
Rakennusliike Lapti on aloittanut uuden omaperusteisen asuntokohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylässä. Asunto oy Helsingin Kruununvoutiin valmistuu 21 uutta asuntoa loppuvuodesta 2026.
