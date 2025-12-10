Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lapti käynnisti gryndikohteen Helsingissä

Hanke valmistuu loppuvuodesta 2026.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. joulukuuta 2025, 10:04
Havainnekuva. Kuva: Lapti

Rakennusliike Lapti on aloittanut uuden omaperusteisen asuntokohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylässä. Asunto oy Helsingin Kruununvoutiin valmistuu 21 uutta asuntoa loppuvuodesta 2026.

