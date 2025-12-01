Paasiosta kiinteistönvälittäjien uusi puheenjohtaja Jouni Paasio on ollut välitysalalla parikymmentä vuotta. Hän liittyi SKVL:n jäseneksi välittömästi yrityksen perustettuaan.

Kuuntele juttu

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen turkulaisen kiinteistönvälittäjä LKV Jouni Paasion.

Paasio on 48-vuotias ja toiminut välitysalalla parisenkymmentä vuotta. Hän liittyi SKVL:n jäseneksi välittömästi yrityksen perustettuaan.

Paasio haluaa johdattaa liittoa takaisin juurilleen.

”Keskitytään siihen, mikä palvelee parhaiten liiton jäseniä. Haluan aktivoida ja osallistaa jäsenistöä mukaan päätöksentekoon”, hän linjaa.

Paasion edeltäjä Tomi Keto-Tokoi hoiti puheenjohtajan pestiä täydet kuusi vuotta.