Paasiosta kiinteistönvälittäjien uusi puheenjohtaja
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen turkulaisen kiinteistönvälittäjä LKV Jouni Paasion.
Paasio on 48-vuotias ja toiminut välitysalalla parisenkymmentä vuotta. Hän liittyi SKVL:n jäseneksi välittömästi yrityksen perustettuaan.
Paasio haluaa johdattaa liittoa takaisin juurilleen.
”Keskitytään siihen, mikä palvelee parhaiten liiton jäseniä. Haluan aktivoida ja osallistaa jäsenistöä mukaan päätöksentekoon”, hän linjaa.
Paasion edeltäjä Tomi Keto-Tokoi hoiti puheenjohtajan pestiä täydet kuusi vuotta.
