Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Asunnot Työelämä

Paasiosta kiinteistönvälittäjien uusi puheenjohtaja

Jouni Paasio on ollut välitysalalla parikymmentä vuotta. Hän liittyi SKVL:n jäseneksi välittömästi yrityksen perustettuaan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 1. joulukuuta 2025, 14:34
Ei kommentteja artikkeliin Paasiosta kiinteistönvälittäjien uusi puheenjohtaja
Jouni Paasion luotsaama Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL juhlii ensi vuonna 80-vuotistaivaltaan.
Kuuntele juttu

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL on valinnut  uudeksi puheenjohtajakseen turkulaisen kiinteistönvälittäjä LKV Jouni Paasion.

Paasio on 48-vuotias ja toiminut välitysalalla parisenkymmentä vuotta. Hän liittyi SKVL:n jäseneksi välittömästi yrityksen perustettuaan.

Paasio haluaa johdattaa liittoa takaisin juurilleen.

”Keskitytään siihen, mikä palvelee parhaiten liiton jäseniä. Haluan aktivoida ja osallistaa jäsenistöä mukaan päätöksentekoon”, hän linjaa.

Paasion edeltäjä Tomi Keto-Tokoi hoiti puheenjohtajan pestiä täydet kuusi vuotta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

Jätä kommentti

0 vastausta artikkeliin “Paasiosta kiinteistönvälittäjien uusi puheenjohtaja”

Vastaa

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset