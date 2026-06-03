Vantaa ja SRV solmivat puitesopimuksen julkisten rakennusten korjauksista
Aikaisempi vastaava korjausurakointisopimus oli solmittu ainoastaan yhden toimijan kanssa. Nyt urakoitsijoita valittiin kolme.
SRV ja Vantaan kaupunki ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen Vantaan nykyisten julkisten rakennusten korjauksista ja saneerauksista. Sopimus on voimassa kaksi vuotta, joiden jälkeen sitä voidaan jatkaa ostajan tai molempien osapuolten päätöksellä kahdesti.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vantaa ja SRV solmivat puitesopimuksen julkisten rakennusten korjauksista”