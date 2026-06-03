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Kategoriat Korjausrakentaminen

Vantaa ja SRV solmivat puitesopimuksen julkisten rakennusten korjauksista

Aikaisempi vastaava korjausurakointisopimus oli solmittu ainoastaan yhden toimijan kanssa. Nyt urakoitsijoita valittiin kolme.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 3. kesäkuuta 2026, 11:17
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SRV ja Vantaan kaupunki ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen Vantaan nykyisten julkisten rakennusten korjauksista ja saneerauksista. Sopimus on voimassa kaksi vuotta, joiden jälkeen sitä voidaan jatkaa ostajan tai molempien osapuolten päätöksellä kahdesti.

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