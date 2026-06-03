Vantaa ja SRV solmivat puitesopimuksen julkisten rakennusten korjauksista Aikaisempi vastaava korjausurakointisopimus oli solmittu ainoastaan yhden toimijan kanssa. Nyt urakoitsijoita valittiin kolme.

SRV ja Vantaan kaupunki ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen Vantaan nykyisten julkisten rakennusten korjauksista ja saneerauksista. Sopimus on voimassa kaksi vuotta, joiden jälkeen sitä voidaan jatkaa ostajan tai molempien osapuolten päätöksellä kahdesti.