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Kategoriat Infra

60 miljoonan siltahanke käynnistyy Helsingissä – Toteutus kahdella eri rakenneratkaisulla

Hanke siirtyy kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Uusi silta avataan ensi vuoden lopulla.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 3. kesäkuuta 2026, 14:44
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Ei kommentteja artikkeliin 60 miljoonan siltahanke käynnistyy Helsingissä – Toteutus kahdella eri rakenneratkaisulla
Junatien metrosilta. Kuva: Kreate

Infrarakentaja Kreate ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne ovat allekirjoittaneet sopimuksen Junatien metrosillan uusimishankkeen toteutusvaiheesta. Sopimuksen arvo on noin 60 miljoonaa euroa.

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