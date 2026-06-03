60 miljoonan siltahanke käynnistyy Helsingissä – Toteutus kahdella eri rakenneratkaisulla
Hanke siirtyy kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Uusi silta avataan ensi vuoden lopulla.
Infrarakentaja Kreate ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne ovat allekirjoittaneet sopimuksen Junatien metrosillan uusimishankkeen toteutusvaiheesta. Sopimuksen arvo on noin 60 miljoonaa euroa.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “60 miljoonan siltahanke käynnistyy Helsingissä – Toteutus kahdella eri rakenneratkaisulla”