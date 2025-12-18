Vantaan Elmon uimahallissa korostuvat massiivipuurakenteet – ”Puu soveltuu hyvin uimahallin rakenteisiin, kun kosteus on stabiili”
Elmon urheiluhalli on osa urheilupuistoa, joka on Vantaan suurin liikuntahanke vuosikymmeneen.
Vantaalla Elmon uimahallin rakentaminen on siirtynyt uuteen vaiheeseen. Puuta, betonia ja terästä yhdistävä runko on valmistunut marraskuussa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vantaan Elmon uimahallissa korostuvat massiivipuurakenteet – ”Puu soveltuu hyvin uimahallin rakenteisiin, kun kosteus on stabiili””