Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Vantaan Elmon uimahallissa korostuvat massiivipuurakenteet – ”Puu soveltuu hyvin uimahallin rakenteisiin, kun kosteus on stabiili”

Elmon urheiluhalli on osa urheilupuistoa, joka on Vantaan suurin liikuntahanke vuosikymmeneen.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. joulukuuta 2025, 9:04
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vantaan Elmon uimahallissa korostuvat massiivipuurakenteet – ”Puu soveltuu hyvin uimahallin rakenteisiin, kun kosteus on stabiili”
Kattorakenteet ovat massiivipuuta. Kattopalkkien välit verhoillaan puusälelevyillä hyvän akustiikan varmistamiseksi. Kuva: Vantaa

Vantaalla Elmon uimahallin rakentaminen on siirtynyt uuteen vaiheeseen. Puuta, betonia ja terästä yhdistävä runko on valmistunut marraskuussa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vantaan Elmon uimahallissa korostuvat massiivipuurakenteet – ”Puu soveltuu hyvin uimahallin rakenteisiin, kun kosteus on stabiili””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset