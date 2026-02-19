Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Talous Rakentaminen Uutiset

Rakentamislaki paisutti pienten piharakennusten myyntiä – ”Lämmin syksy avitti myyntiä”

K-Raudan mukaan kasvun taustalla on vuoden 2025 alusta voimaan tullut rakentamislaki.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. helmikuuta 2026, 11:26
Pihasaunojen myynti on vilkastunut. Kuvituskuva. Kuva: Antti Hämäläinen

Vuosi 2025 oli K-Raudoissa piharakennusten vuosi. Alle 30-neliöisten piharakennusten myynti kasvoi lähes 40 prosenttia ja alle 30-neliöisten pihasaunojen myynti nelinkertaistui vuoteen 2024 verrattuna.

