Rakentamislaki paisutti pienten piharakennusten myyntiä – ”Lämmin syksy avitti myyntiä”
K-Raudan mukaan kasvun taustalla on vuoden 2025 alusta voimaan tullut rakentamislaki.
Vuosi 2025 oli K-Raudoissa piharakennusten vuosi. Alle 30-neliöisten piharakennusten myynti kasvoi lähes 40 prosenttia ja alle 30-neliöisten pihasaunojen myynti nelinkertaistui vuoteen 2024 verrattuna.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Ryhmätilaus on edullisin tapa lukea Rakennuslehteä. Tutustu maksutta 1 kk.
Katso kaikki tilausvaihtoehdot
Diginä, printtinä, yksin tai ryhmässä. Tutustu monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Rakentamislaki paisutti pienten piharakennusten myyntiä – ”Lämmin syksy avitti myyntiä””