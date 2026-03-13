GRK sai ensimmäisen sähköverkkohankkeensa
GRK toteuttaa sähköaseman suunnittelun, asennustyöt ja käyttöönoton.
GRK rakentaa sähköaseman Rovaniemelle. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen energiavaraston sähköaseman rakentamisesta Neve oy:lle.
