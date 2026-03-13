Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kiistellyn alueen kaava supistui merkittävästi – kuusi taloa 27 sijaan

Vuoden 2021 kaupunkistrategiassa linjattiin, että kaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. maaliskuuta 2026, 11:26
Stansvikinkallion alueen kaavaa on muutettu merkittävästi. Kuva: Markus Jokela / HS

Kruunuvuorenrannassa sijaitsevan Stansvikinkallion uudessa kaavaluonnoksessa metsäiselle alueelle suunniteltua rakentamista vähennetään merkittävästi. Alue on ollut viime vuosina luontoon liittyvien kiistojen kohteena, ja uudessa luonnoksessa tähdätään luontoalueiden laajaan säilymiseen.

