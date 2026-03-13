Kiistellyn alueen kaava supistui merkittävästi – kuusi taloa 27 sijaan
Vuoden 2021 kaupunkistrategiassa linjattiin, että kaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta.
Kruunuvuorenrannassa sijaitsevan Stansvikinkallion uudessa kaavaluonnoksessa metsäiselle alueelle suunniteltua rakentamista vähennetään merkittävästi. Alue on ollut viime vuosina luontoon liittyvien kiistojen kohteena, ja uudessa luonnoksessa tähdätään luontoalueiden laajaan säilymiseen.
