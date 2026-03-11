Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
YIT aloitti gryndikohteen Tampereella

Kohde rakennetaan A-energialuokkaan ja talon katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. maaliskuuta 2026, 12:04
Kuva: YIT

YIT on käynnistänyt omaperusteisen Asunto-oy Tampereen Näsinsäde -nimisen asuinkerrostalon rakennustyöt Ranta-Tampellan alueella, Näsijärven läheisyydessä. Asunnot valmistuvat joulukuussa 2026. Hankkeen arvo on runsaat 17 miljoonaa euroa.

