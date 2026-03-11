YIT aloitti gryndikohteen Tampereella
Kohde rakennetaan A-energialuokkaan ja talon katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä.
YIT on käynnistänyt omaperusteisen Asunto-oy Tampereen Näsinsäde -nimisen asuinkerrostalon rakennustyöt Ranta-Tampellan alueella, Näsijärven läheisyydessä. Asunnot valmistuvat joulukuussa 2026. Hankkeen arvo on runsaat 17 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “YIT aloitti gryndikohteen Tampereella”