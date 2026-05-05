Kaksi miestä törmäsi siltatyömaan rakenteisiin Helsingissä – kolmelle tuomio Kolme henkilöä tuomittiin kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta liittyen Kruunuvuorenselän veneturmaan.

Kuuntele juttu

Kolme miestä tuomittiin kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta liittyen Kruunuvuorenselän veneturmaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kaksi kolmekymppistä miestä törmäsi Kruunuvuoren siltatyömaan rakenteisiin Kruunuvuorenselällä toukokuussa 2023. Moottorivenettä kuljettanut mies kuoli ja veneen omistanut mies loukkaantui vakavasti.

Lue lisää: Kuolemaan johtanut törmäys Kruunuvuoren työmaasillan rakenteisiin johti esitutkintaan työmaan turvallisuudesta

Tuomitut olivat siltaprojektin vastuuhenkilöitä.

Miehet olivat päätoteuttaja Kreaten vastaava työnjohtaja ja projektipäällikkö, työturvallisuuspäällikkö ja työmaapäällikkö. Syyttäjän mukaan he laiminlöivät velvollisuutensa huolehtia siitä, etteivät siltatyömaan väliaikaisen työsillan rakenteet aiheuta vaaratilanteita.

Miehet kiistivät syytteet. He vetosivat siihen, että venettä kuljetettiin opasteiden vastaisesti, virallisen merkityn venereitin ulkopuolelle kielletylle työmaa-alueelle pimeään aikaan, liiallista nopeutta käyttäen ja alkoholin vaikutuksen alaisena.

Törmäys teräspalkkiin

Onnettomuus tapahtui iltahämärän aikaan. Miehet olivat olleet matkalla veneellä Herttoniemenrannasta Tokoinrantaan.

Miehet törmäsivät vaakatasossa olleeseen teräspalkkiin, joka oli noin metrin korkeudella vedenpinnasta. Toinen mies kuoli teräspalkin osuttua häntä päähän. Myös toinen mies löi päänsä teräspalkkiin ja sai kallon avomurtuman.

Oikeuden mukaan alkoholilla ei ollut kovin merkittävää roolia miesten valintoihin tai ajotapaan. Vesiliikennejuopumuksen promilleraja on yksi promille, ja oikeuden mukaan venettä kuljettaneen miehen veren alkoholipitoisuus oli törmäyksen tapahtuessa reilusti alle rangaistavuusrajan.

Oikeuden mukaan vaakatasossa olleet teräspalkit muodostivat merkittävän vaaratekijän. Tuomiossa sanotaan, että kuvien ja videoiden perusteella vaakapalkit olivat myös päivänvalossa vaikeasti nähtävissä.

Meressä oli ollut pystysuoria, kapeita keltaisia merkkejä. Oikeuden mukaan merkit oli sijoitettu toisiinsa nähden harvakseltaan, eivätkä ne olleet esteenä sillan alle menemiselle. Oikeus arvioi, etteivät merkit ainakaan riittävällä tavalla ole symboloineet veneilijöille, että sillan alle meneminen voisi olla vaarallista.

Onnettomuudessa loukkaantunut mies myönsi alittaneensa työmaasillan vastaavalla tavalla pari kertaa aiemminkin. Kaksikko oli ajanut työmaasillan ali myös aiemmin onnettomuuspäivänä. Alitus oli päivemmällä sujunut hyvin, eikä kyseisessä kohdassa ei ollut vaakapalkkeja. Törmäykseen johtanut alitus tapahtui eri kohdasta.

”On selvää, että asianomistajat eivät olleet mieltäneet eikä heidän ollut kohtuudella pitänytkään tietää riskinottonsa tulevan olemaan mahdollisesti hengenvaarallista”, käräjäoikeuden tuomiossa sanotaan.

Tuomiona päiväsakkoja

Oikeuden mukaan on selvää, etteivät miehet olisi alittaneet siltaa pimeällä, jos heillä olisi ollut tieto vaarallisista teräksisistä vaakapalkeista. Oikeuden mukaan uhrien oma myötävaikutus ei näissä olosuhteissa poista vastaajien rikosvastuuta.

Oikeus katsoi, että vastaajilla oli työnsä puolesta huolehtimis- ja valvontavastuu. Oikeuden mukaan heillä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää tällainen vahinko.

Miehet tuomittiin päiväsakkoihin. Yhdelle kertyi maksettavaksi 5 520 euroa, toiselle 3 320 euroa ja kolmannelle 2 680 euroa.