KKO:n rakennuksen koekorjaus sisältää tarkkoja tutkimuksia – ”Absoluuttista totuutta tässä ei löydetä”
Vanhan arvorakennuksen alkuperäisen värisävyn ja kipsikoristeiden oikean muodon etsiminen sisältää aina tulkintaa.
Vaativissa rakennusten korjaushankkeissa voidaan ennen varsinaista korjausta toteuttaa koekorjaus. Sillä selvitetään kohteen korjattavuutta ja töihin sopivia menetelmiä. Yleisiä koekorjaukset eivät kuitenkaan ole.
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