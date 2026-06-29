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Kategoriat Rakentaminen Projektit

KKO:n rakennuksen koekorjaus sisältää tarkkoja tutkimuksia – ”Absoluuttista totuutta tässä ei löydetä”

Vanhan arvorakennuksen alkuperäisen värisävyn ja kipsikoristeiden oikean muodon etsiminen sisältää aina tulkintaa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 29. kesäkuuta 2026, 6:00
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KKO:n talon nykyinen ulkomuoto on peräisin 1880-luvulta. Silloin sen tyylisuunta muuttui uusrenessanssiin, mikä toi mukanaan paljon koristeita. Koekorjausalue näkyy huputettuna. Kuva: Jussi Helttunen

Vaativissa rakennusten korjaushankkeissa voidaan ennen varsinaista korjausta toteuttaa koekorjaus. Sillä selvitetään kohteen korjattavuutta ja töihin sopivia menetelmiä. Yleisiä koekorjaukset eivät kuitenkaan ole.

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