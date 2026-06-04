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Kategoriat Arkkitehtuuri

Suomalaistoimisto suunnitteli jättimäisen hotellihankkeen Vietnamiin

Hankkeen rakentaminen on jo aloitettu, ja kokonaisuuden on määrä valmistua syksyllä 2027.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. kesäkuuta 2026, 10:55
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Havainnekuva. Kuva: PES-Arkkitehdit

PES-Arkkitehdit on laatinut hotellisuunnitelman Vietnamin Phu Quocin saarelle sijoittuvalle kohteelle. Bai Dat Do -nimellä tunnettu suurhanke käsittää viisi 25-40-kerroksista tornia, joihin sijoittuu hotellien lisäksi kaupallisia tiloja ja asuntoja.

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