Suomalaistoimisto suunnitteli jättimäisen hotellihankkeen Vietnamiin
Hankkeen rakentaminen on jo aloitettu, ja kokonaisuuden on määrä valmistua syksyllä 2027.
PES-Arkkitehdit on laatinut hotellisuunnitelman Vietnamin Phu Quocin saarelle sijoittuvalle kohteelle. Bai Dat Do -nimellä tunnettu suurhanke käsittää viisi 25-40-kerroksista tornia, joihin sijoittuu hotellien lisäksi kaupallisia tiloja ja asuntoja.
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