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Kategoriat Talous Projektit Uutiset

Liikuntaneuvosto perkasi Garden Helsinki -kiemuroita – hanke oli ensimmäisen kerran esillä 2021

Valtakunnallista rakennushanke-statusta haettiin useaan otteeseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 3. elokuuta 2026, 12:41
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Ei kommentteja artikkeliin Liikuntaneuvosto perkasi Garden Helsinki -kiemuroita – hanke oli ensimmäisen kerran esillä 2021
Garden Helsingin matkalla on ollut monta mutkaa. Nyt hankkeen polkua valtionhallinnossa on avannut liikuntaneuvosto. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M

Kosolti kohua herättänyt Garden Helsinki-hanke ilmestyi Valtion liikuntaneuvoston pöydälle ensimmäistä kertaa marraskuussa 2021, jolloin sille haettiin valtakunnallisen rakennushankkeen statusta.

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