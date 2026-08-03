Liikuntaneuvosto perkasi Garden Helsinki -kiemuroita – hanke oli ensimmäisen kerran esillä 2021
Valtakunnallista rakennushanke-statusta haettiin useaan otteeseen.
Kosolti kohua herättänyt Garden Helsinki-hanke ilmestyi Valtion liikuntaneuvoston pöydälle ensimmäistä kertaa marraskuussa 2021, jolloin sille haettiin valtakunnallisen rakennushankkeen statusta.
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