Tietohallintojohtaja uskoo teknologiaan ja tekoälyyn Pitkän Sitowise-historian omaava Turo Tinkanen aloittaa elokuussa Granlundin tietohallintojohtajana. Vastuulla on perinteisen tietohallinnon lisäksi dataan ja tekoälyyn liittyvä kehitystyö.

Kuuntele juttu

Vaihdat elokuussa taloa. Mikä Granlundin pestissä veti Sitowise-vuosien jälkeen puoleensa?

Sitowisessa pääsin näkemään ja kokemaan kahden ison yrityksen fuusion, yli 60 yrityskauppaa, listautumisen sekä mittavia järjestelmä- ja toimintatapamuutoksia. Samalla pääsin rakentamaan paljon uutta. Granlundissa veti puoleensa yhtiön kunnianhimo ja selkeä suunta. Teknologian, datan ja tekoälyn rooli tulee kasvamaan rakennus- ja kiinteistöalalla merkittävästi. Granlundissa on mahdollisuus rakentaa tätä seuraavaa vaihetta.

Mitä konkreettista pitäisi saada lähivuosina aikaiseksi?

Vastaan konsernin tietohallinnosta ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisestä. Perus-it:n pitää toimia, mutta samalla on uudistettava toimintaa. Tärkeitä teemoja ovat tiedolla johtaminen, järjestelmien ja datan parempi yhteen toimivuus sekä tekoälyn hyödyntäminen arkisessa työssä. Rakennus- ja suunnitteluala perustuu vahvasti ihmisosaamiseen. Jatkossa teknologia ja tekoäly voivat kuitenkin moninkertaistaa asiantuntijatyön vaikuttavuuden.

Millainen murros ja muutosurakka digitalisaatiossa on vielä edessä?

Rakennusalalla projektit ovat pitkiä ja monimutkaisia, toimijoita on paljon ja tieto liikkuu usein siiloissa. Seuraavassa murroksessa data alkaa virrata koko elinkaaren läpi suunnittelusta ylläpitoon asti. Digitalisoinnissa on toistaiseksi keskitytty yksittäisiin vaiheisiin, mutta seuraavaksi on saatava kokonaisuus toimimaan yhteen. Suunnittelupuolella tekoäly ja automaatio muuttavat jo asiantuntijatyötä. Fyysisessä rakentamisessa tuo muutos on hitaampaa, mutta automaatio ja robotiikka etenevät sielläkin. Ne yritykset, jotka oppivat hyödyntämään näitä työkaluja nopeasti ja käytännönläheisesti, saavat siitä myös kilpailuetua.

Turo Tinkanen Syntynyt Espoossa 1982

Tietoliikenneinsinööri, Kymenlaakson amk, 2005

Tietohallintojohtaja, Granlund, 8/2026–

Tietohallintojohtaja, Sitowise, 2016–2026

It-päällikkö, Wise Group, 2015–2016

Yrittäjä, Bit Group Finland, 2001–2016

Harrastaa laskettelua, moottoripyöräilyä ja golfia

Kuvaile itseäsi johtajana. Millaiset asiat ja arvot ovat sinulle tärkeitä?

Olen suoraviivainen johtaja, joka arvostaa avoimuutta, luottamusta ja yhdessä onnistumista. Pyrin yhdistämään strategian, teknologian mahdollisuudet ja käytännön tekemisen. Arvostan konkreettisuutta ja sitä, että teknologialla tuotetaan oikeaa hyötyä arkeen – ei pelkästään näyttäviä kalvoja strategiaesityksiin.

Mikä veti aikanaan it-talojen sijasta suunnittelun ja rakentamisen pariin?

Minua on aina kiinnostanut ympäristö, jossa teknologia liittyy konkreettiseen liiketoimintaan ja oikeisiin projekteihin. Rakennus- ja suunnittelualalla työn jälki näkyy fyysisesti ympärillämme. Lisäksi isäni on suunnittelualan yrittäjä, ja myös lähisuvussa on pitkää rakennusalan yrittäjätaustaa. Ala tuli tutuksi jo nuorena.