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Kategoriat Korjausrakentaminen Rakentaminen Uutiset

Uusi menetelmä mullistaa laattojen kiinnittämisen ja irrottamisen

Laattojen lämpöaktiivinen irtoaminen näyttää lähes maagiselta.

Kirjoittaja Tommi Ahlberg
Kirjoitettu 2. heinäkuuta 2026, 6:00
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Seinälaatat irtoavat infrapunalampun avulla, ja saumalaasti turpoaa jauheena ulos saumoista. Kuva: Kiilto

Sen sijaan että remonttimies tarttuu poravasaraan ja alkaa piikata keraamisia kylpyhuoneen laattoja irti melun ja pölyn keskellä, hän voikin tulevaisuudessa lämmittää seinäpintaa infrapunalampulla. Saumalaasti alkaa murentua hallitusti, liimasidos antaa periksi ja laatat irtoavat ehjinä lähes äänettömästi ja pölyttömästi.

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