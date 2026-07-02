Uusi menetelmä mullistaa laattojen kiinnittämisen ja irrottamisen Laattojen lämpöaktiivinen irtoaminen näyttää lähes maagiselta.

Sen sijaan että remonttimies tarttuu poravasaraan ja alkaa piikata keraamisia kylpyhuoneen laattoja irti melun ja pölyn keskellä, hän voikin tulevaisuudessa lämmittää seinäpintaa infrapunalampulla. Saumalaasti alkaa murentua hallitusti, liimasidos antaa periksi ja laatat irtoavat ehjinä lähes äänettömästi ja pölyttömästi.