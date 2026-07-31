Suomalaiset haaveilevat edelleen omakotitalosta – remontoitavat kohteet eivät juurikaan kiinnosta S-Pankki kysyi asumistoiveista nyt toista kertaa.

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Suomalaisista 57 prosenttia pitää omakotitaloa unelmakotinaan, kun taas kerrostalon valitsisi 20 prosenttia. Tämä käy ilmi S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen tuloksista.

Omakotitalohaave korostuu erityisesti korkeammissa tuloluokissa ja omistusasujilla, mutta se on toivotuin asumismuoto kaikissa ikä- ja tuloluokissa.

”Suomalaiset eivät ole luopuneet asumisunelmistaan – päinvastoin. Moni pohtii nyt aiempaa tarkemmin, millaiseen kotiin haluaa sitoutua pitkällä aikavälillä. Omakotitalo on edelleen monelle tavoite, vaikka sinne ei pääsisikään ensimmäisellä asuntokaupalla ”, S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius sanoo.

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Suomalaisten asumistoiveissa korostuvat rauhallinen sijainti, luonnonläheisyys sekä hyvät palvelut ja liikenneyhteydet. Kodin konkreettisista ominaisuuksista tärkeimpiä ovat sauna, jonka omaan kotiinsa haluaisi 59 prosenttia vastaajista. Myös oma piha tai puutarha, runsas säilytystila, iso keittiö sekä järvi- tai merimaisema ovat monen toivelistalla.

”Asumiseen liittyvä keskustelu painottuu usein kaupunkien tiivistymiseen ja urbaaniin elämäntapaan, mutta suomalaisten unelmat näyttävät kulkevan osin toiseen suuntaan. Asumishaaveissa korostuvat edelleen oma tila, väljyys ja luonto”, Govenius sanoo.

Asumisunelmissa yhdistyvät sekä rauhallinen ympäristö että halu asua alueilla, jotka tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia työn, palveluiden ja vapaa-ajan näkökulmasta. Kaupunkiasumiseen usein liitetyt ihanteet eivät kuitenkaan juuri näy toivelistan kärjessä.

Jos asumispaikan voisi valita täysin vapaasti, 24 prosenttia suomalaisista haluaisi asua Uudellamaalla ja 22 prosenttia Länsi-Suomessa. Ulkomaille muuttamisesta haaveilee yhdeksän prosenttia suomalaisista.

Remppakohteet eivät houkuttele

Suomalaiset arvostavat asumisessa myös huolettomuutta. Lähes puolet suomalaisista haluaisi asua uudessa tai vain muutaman vuoden ikäisessä kodissa. Toive korostuu erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä.

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Uusien asuntojen rinnalla arvostetaan kuitenkin myös vanhempia asuntoja, kunhan ne ovat hyvässä kunnossa. Sen sijaan remontoitavat kohteet eivät juuri houkuttele: vain neljä prosenttia suomalaisista pitää vanhaa ja itse remontoitavaa asuntoa unelmakotinaan.

Kantar Finland toteutti Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 3 062 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia.

Kyselyssä huomioitiin maakuntatasoinen tiedonkeruu, tavoitteena maakuntien väestöä vastaava edustavuus. Tiedonkeruu toteutettiin 6.–22.4.2026. Kyselytutkimus toteutettiin nyt toista kertaa.