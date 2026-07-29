Herttoniemen urheilupuisto korjataan useassa vaiheessa Helsingissä
Liikuntapuistoa ei suunniteltu huippu-urheilun suorituspaikaksi.
Herttoniemen liikuntapuisto peruskorjataan neljässä vaiheessa. Hiljattain päättyneessä toisessa vaiheessa kunnostettiin iso yleisurheilukenttä ympäristöineen. Kaupunki on saanut kunnostukseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat koskeneet kentän ja juoksuradan kaltevuutta ja sopivuutta harjoitteluun.
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Yksi vastaus artikkeliin “Herttoniemen urheilupuisto korjataan useassa vaiheessa Helsingissä”
Tämän suunnittelijat ei kyllä ole maanrakennusta tehnyt koskaan. 50cm korko-eron tasaus juoksuradalla olisi vaatinut tukimuureja? Oli maaperä mitä tahansa, jokin tässä mättää ja pahasti.