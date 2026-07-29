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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Herttoniemen urheilupuisto korjataan useassa vaiheessa Helsingissä

Liikuntapuistoa ei suunniteltu huippu-urheilun suorituspaikaksi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 29. heinäkuuta 2026, 9:52
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1 kommentti artikkeliin Herttoniemen urheilupuisto korjataan useassa vaiheessa Helsingissä
Herttoniemen liikuntapuisto uudistuu monivaiheisessa peruskorjauksessa. Kuva: Rauli Vikman

Herttoniemen liikuntapuisto peruskorjataan neljässä vaiheessa. Hiljattain päättyneessä toisessa vaiheessa kunnostettiin iso yleisurheilukenttä ympäristöineen. Kaupunki on saanut kunnostukseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat koskeneet kentän ja juoksuradan kaltevuutta ja sopivuutta harjoitteluun.

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Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Herttoniemen urheilupuisto korjataan useassa vaiheessa Helsingissä”

  1. Tämän suunnittelijat ei kyllä ole maanrakennusta tehnyt koskaan. 50cm korko-eron tasaus juoksuradalla olisi vaatinut tukimuureja? Oli maaperä mitä tahansa, jokin tässä mättää ja pahasti.

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