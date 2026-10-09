SRV:lle esisopimus Helsingin arvotontista – rivi- ja kerrostaloasuntoja Meilahteen
Rakentaminen aiotaan käynnistää alkuvuodesta 2028, kun vanha koulu on purettu.
SRV ja Englantilaisen koulun säätiö ovat tehneet esisopimuksen Helsingin Meilahdessa sijaitsevasta asuintontista. Tontilla toimii nykyisin Englantilainen koulu, joka muuttaa sieltä pois syksyllä 2027.
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