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Kategoriat Asunnot Pientalo Rakentaminen Uutiset

SRV:lle esisopimus Helsingin arvotontista – rivi- ja kerrostaloasuntoja Meilahteen

Rakentaminen aiotaan käynnistää alkuvuodesta 2028, kun vanha koulu on purettu.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2026, 14:30
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Uudiskohteet nousevat Mäntytielle vanhan, syksyllä 2027 purettavan koulun paikalle.

SRV ja Englantilaisen koulun säätiö ovat tehneet esisopimuksen Helsingin Meilahdessa sijaitsevasta asuintontista. Tontilla toimii nykyisin Englantilainen koulu, joka muuttaa sieltä pois syksyllä 2027.

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