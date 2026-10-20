Taas uusi datakeskus käyntiin – Perustava sai tähän mennessä isoimman urakkansa alalta
Rakentaminen alkaa vielä tänä vuonna.
Perustava on solminut urakkasopimuksen Etelä-Suomeen rakennettavan datakeskuksen laajasta pohja- ja perustusrakentamisen kokonaisuudesta. Hanke on tähän mennessä Perustavan merkittävin datakeskusrakentamiseen liittyvä kokonaisuus.
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