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Kategoriat Infra

Taas uusi datakeskus käyntiin – Perustava sai tähän mennessä isoimman urakkansa alalta

Rakentaminen alkaa vielä tänä vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 20. lokakuuta 2026, 9:06
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Ei kommentteja artikkeliin Taas uusi datakeskus käyntiin – Perustava sai tähän mennessä isoimman urakkansa alalta
Perustavan työmaa. Kuva: Antti Korpi / Perustava
Perustavan työmaa. Kuva: Antti Korpi / Perustava

Perustava on solminut urakkasopimuksen Etelä-Suomeen rakennettavan datakeskuksen laajasta pohja- ja perustusrakentamisen kokonaisuudesta. Hanke on tähän mennessä Perustavan merkittävin datakeskusrakentamiseen liittyvä kokonaisuus.

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