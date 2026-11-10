Viikon kiinnostavia uutisia luettuina
Tekstin lukee koneääni.
1 / 6 Viikon kiinnostavia uutisia luettuina
- Viikon kiinnostavia uutisia luettuina
- Ruskon Betonilta peliliike - ostaa Rudukselta kaksi tehdasta
- Skanska jatkaa Pasilan rakentamista - nyt käynnistyy kerrostalotyömaa Tilaajille
- Lujatalolle kaupungintalon urakka Kurikasta - arvo 14 miljoonaa Tilaajille
- Teräselementille töitä Naantalista - rakentaa Puuilolle uudet myymälätilat Tilaajille
- Turkuun rakennetaan jättimäistä puukoulua - Virosta tulee yli 70 rekkakuormallista clt-elementtejä Tilaajille
Tämä on Rakennuslehden koneäänen lukema kooste viidestä viikon kiinnostavasta rakennusalan jutusta.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Viikon kiinnostavia uutisia luettuina”