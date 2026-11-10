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Kategoriat Uutiset

Viikon kiinnostavia uutisia luettuina

Tekstin lukee koneääni.

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Kirjoitettu 10. marraskuuta 2026, 12:24
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1 / 6 Viikon kiinnostavia uutisia luettuina

Tekstin lukee koneääni.
  1. Viikon kiinnostavia uutisia luettuina
  2. Ruskon Betonilta peliliike - ostaa Rudukselta kaksi tehdasta
  3. Skanska jatkaa Pasilan rakentamista - nyt käynnistyy kerrostalotyömaa Tilaajille
  4. Lujatalolle kaupungintalon urakka Kurikasta - arvo 14 miljoonaa Tilaajille
  5. Teräselementille töitä Naantalista - rakentaa Puuilolle uudet myymälätilat Tilaajille
  6. Turkuun rakennetaan jättimäistä puukoulua - Virosta tulee yli 70 rekkakuormallista clt-elementtejä Tilaajille

Tämä on Rakennuslehden koneäänen lukema kooste viidestä viikon kiinnostavasta rakennusalan jutusta.

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