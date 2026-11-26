Turun uusi musiikkitalo voitti RIL-palkinnon – ”Fuugan merkitys ulottuu tekniikkaa pidemmälle” RIL-Palkinnon voittajan valitsi OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio.

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Vuoden 2026 RIL-Palkinnon on saanut Turun musiikkitalo Fuuga. RIL-Palkinnon voittajan valitsi kolmen finalistikohteen joukosta OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio.

Kilpailun kunniamaininta myönnettiin Hailuodon kiinteälle yhteydelle, ja tunnustuksen saajan päätti RIL-Palkinto-kilpailun 14-henkinen mediasta ja alan asiantuntijoista koostuva tuomaristo.

”Turun musiikkitalo Fuuga on poikkeuksellisen korkeatasoinen suomalaisen rakennusinsinööritaidon näyte”, päätuomari, OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

Hän nostaa Fuugan erityiseksi ansioksi vaativan arkkitehtuurin, rakennesuunnittelun ja rakentamisen toteutuksen sekä kansainvälisen tason akustiikan onnistuneen yhteensovittamisen korkealaatuiseksi kokonaisuudeksi.

”Konserttisalin akustiikka on asettanut rakenteille huomattavan suuria vaatimuksia. Rakenteet ja niiden edellyttämä millintarkka toteutus ovat vaatineet pitkälle vietyä mallintamista sekä tiivistä yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä”, Ritakallio perustelee valintaansa.

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Pääsalin katon jänneväli on 40 metriä ja konserttisalin jopa 20 -metriset seinät on toteutettu ilman tavanomaisia tukirakenteita. Myös yli 300 yksilöllistä CLT-seinäelementtiä toimivat hyvänä esimerkkinä rakentamiselta vaaditusta mittatarkkuudesta ja korkeatasoisesta puurakentamisen osaamisesta.

Korkeatasoista suunnittelua

Rakennuksen vaativuus ei rajoitu ainoastaan konserttisaliin. Muun muassa rakentaminen aivan jyrkän kallioseinämän vieressä on edellyttänyt korkeatasoista rakennesuunnittelua ja työmaatoteutusta.

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Ritakallio antaa erityistä tunnustusta myös aikataulussa ja budjetissa pysymiselle. Näissä onnistuttiin, vaikka kyseessä on teknisesti poikkeuksellisen vaativa kokonaisuus.

”Fuugan merkitys ulottuu kuitenkin tekniikkaa pidemmälle. Rakennus luo Turkuun uuden korkea

tasoisen kulttuurin ja kohtaamisen paikan osaksi Aurajokirannan kulttuuriympäristöä. Luonnonvalon tuominen myös suureen konserttisaliin sekä rakennuksen avoimuus ympäröivään kaupunkiin tekevät siitä paitsi konserttitalon, myös uuden yhteisen tilan turkulaisille.”

Kansainvälisen tason konserttisali vahvistaa samalla Turun ja Suomen mahdollisuuksia houkutella johtavia orkestereita ja muita esiintyjiä.

Ritakallion mukaan Fuuga täyttää poikkeuksellisen tasapainoisesti RIL-Palkinnon keskeiset arviointikriteerit: kohde on teknisesti uraauurtava ja vaativa, sillä on huomattavia teknisiä, esteettisiä ja yhteiskunnallisia ansioita. Lisäksi sen toteutuksen laatu on korkea ja sillä on sekä kansallista että kansainvälistä merkitystä.

Kahdeksan ehdotusta

RIL-Palkinto 2026 -kilpailuun saatiin kahdeksan kilpailukelpoista ehdotusta. Rakennusalan asiantuntijoista koostunut 14-henkinen tuomaristo valitsi niiden joukosta kolme finalistia, jotka olivat Kansallismuseon peruskorjaus ja laajennus, Keilaniemen portti ja Turun musiikkitalo Fuuga.

Päätuomari Timo Ritakallio tutustui finalistikohteisiin sekä niiden esittelyaineistoihin ja vieraili valintaprosessin aikana henkilökohtaisesti kaikissa kolmessa kohteessa.

RIL-Palkinnon 2026 voittaja ja kunniamaininnan saaja julkistettiin RIL-Summitissa Helsingin keskustakirjasto Oodissa 26.11.2026.

RIL myöntää RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Se on lisäksi edistänyt myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä.

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Palkittavaa kohdetta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota suunnittelun ja rakentamisen uraauurtavuuteen ja vaativuuteen, teknisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja esteettisiin ansioihin, toteutuksen ja lopputuotteen laatuun sekä kohteen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen merkitykseen.

Palkinto on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 1972.

Turun musiikkitalo Fuuga

Tilaaja: Turun kaupunki

Allianssihankkeen osapuolet: Turun kaupunki, Hartela, PES-Arkkitehdit ja WSP Finland

Laajuus: 15 265 bruttoneliötä

Budjetti: 90,5 miljoonaa euroa

Juha Kartastenpää, projektipäällikkö, Hartela

Veli-Pekka Toivonen, työpäällikkö, Hartela

Sami Nurmi, vastaava työnjohtaja, Hartela

Tuomas Silvennoinen, pääsuunnittelija, PES-Arkkitehdit

Marko Kivistö, asiantuntija, PS-varahenkilö, Laidun-design

Martin Lukasczyk, projektipäällikkö, PES-Arkkitehdit

Satu Mattila, sisätilojen projektiarkkitehti, PES-Arkkitehdit

Juha Pahnila, erikoissuunnittelun koordinointi, WSP Finland

Rakenne- ja paloturvallisuussuunnittelu: A-Insinöörit

Pekka Narinen, vastaava rakennesuunnittelija

Markus Puranen, rakennesuunnittelun projektipäällikkö

Arto Hokkanen, vastaava teräsrakennesuunnittelija

Anastasiia Evstratova, projekti-insinööri rakennesuunnittelu

Victoria Sulina, projekti-insinööri rakennesuunnittelu

Marianna Kauriala, vastaava palotekninen suunnittelija

Akustiikkasuunnittelu: Akukon ja Kahle Acoustics

Akukon: Sara Vehviläinen ja Perttu Laukkanen

Kahle: Eckhard Kahle (pääakustikko) ja Yann Jurkiewicz

Talotekniikan suunnittelu: Rejlers Finland

Puurakenteiden suunnittelu ja toteutus: Raision Puusepät