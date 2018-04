Münchenissä kerrostalo nousi tolppien varaan parkkipaikan päälle – rakentaminen vei vain puoli vuotta

Münchenin kaupungille kuuluva asuntorakennusyhtiö sai pystytettyä Moosachin kaupunginosaan sadan asunnon nelikerroksisen talon ennätysajassa eli puolessa vuodessa. Sen suunnitteluunkaan ei mennyt enempää aikaa.

Talo rakennettiin teräsbetonipylväiden ja niiden tukeman valubetonisen istukan varaan kaupungille kuuluvan parkkipaikan yläpuolelle – parkkipaikkoja näin juurikaan menettämättä. Ahtaalla tontilla hanke oli mahdollinen esivalmistettujen rakennuselementtien ja moduulien ansiosta.

Kerrostalo parkkipaikalla Maauimala Dantebadin parkkipaikan yläpuolelle pystytetyn nelikerroksisen asuintalon rakennuttaja on Münchenin kaupungin omistama Gewofag.

Suunnittelija on Florian Nagler Architekten ja urakoitsija B & O Bad Aiblingista.

Pohjapinta-ala on 112,4 x 11,4 metriä.

Varsinaiset rakennuskustannukset ovat 2004 euroa neliöltä.

Talossa on 100 asuntoa, joista 86 on yksiöitä ja 14 perhekaksioita.

Asunnoista peritään vuokraa 7,80 euroa/m2 (ns. kylmänä). Niistä on sosiaaliasuntoina varattu 51 prosenttia pakolaisille ja 49 prosenttia muille kaupunkilaisille.

Tarkempia tietoja rakennuttajasta: www.gewofag.de

urakoitsijasta: www.bo-gruppe.de

Rakennuttaja Gewofagin pilottihanke maauimala Dantebadin vieressä nousi Saksassa hyväksi esimerkiksi ja sai paljon valtakunnallista huomiota. Sille on myönnetty vuoden 2018 saksalaisten rakennuttajien palkinto, Deutscher Bauherrenpreis, luokassa sarja- ja modulaarinen rakentaminen.

Palikat nopeasti paikalleen

Kesällä 2016 aloitetun rakennusurakan palikat saatiin kerros kerrokselta nopeasti paikalleen. Tukipylväiden ja perusrakenteiden valmistuttua kahdessa kuukaudessa seinäelementtejä alettiin nostaa betoni-istukan varaan ja sisätöitä tehdä heti samanaikaisesti. Kylpyhuoneet istutettiin asuntoihin valmiina moduuleina laattoineen ja laitteineen.

Rakennus on pylväiden varassa istuvasta betonialustasta ylöspäin lähes kokonaan puusta – lukuun ottamatta rappukäytävien ja portaikkojen betoniosia. Huoneistojen väliseinät ja rappukäytävien seinät ovat massiivipuuta, katot vaneria ja ulkoseinät koolattuja puurakenteita.

Talo saatiin valmiiksi jo ennen joulua. Ripeydestä on kiitetty moduulirakentamista mutta myös sen suunnittelun ja organisoimisen antamista yksiin käsiin eli yleisurakoitsijana toimineelle B & O -yhtymälle.

B & O onnistui organisoimaan alihankkijoidensa rakennustiimin jo suunnitteluvaiheessa. Niillä oli paljon kokemusta rakennusmoduuleista, kuten esimerkiksi Huber & Sohnilla puuelementeistä tai itävaltalaisella markkinajohtaja Geberit Huterilla esivalmistetuista kylpyhuone-elementeistä.

Halvemmalla parempaa laatua

Rakennuttajana toimiva Münchenin kaupungin omistama Gewofag on ollut lopputulokseen erittäin tyytyväinen monestakin syystä. Se on saanut hyvän julkisen vastaanoton, ja naapurusto on suhtautunut siihen vuokratalona pakolaisineen harvinaisen myönteisesti.

Pääsyyt tyytyväisyyteen ovat rakennusteknisiä, taloudellisia ja asemakaavallisia. Tonttipulan vaivaamassa suurkaupungissa on löydetty lisätilaa rakentamiselle julkisesta parkkipaikasta. Mutta ennen kaikkea Dantebadin asuinkerrostalossa on osattu hyödyntää modulaarista rakennustekniikkaa.

Rakennuselementtien kehitys ja käyttö lupaa asuntorakentamiselle huomattavia säästöjä jatkossa, iloitsee Gewofagin toiminnanjohtaja Klaus-Michael Dengler. Suunta on sama koko Saksassa. Myös maan suurin asuntorakennuttaja Vonovia on päättänyt suurista investoinneista modulaariseen sarjatuotantoon.

Denglerin mukaan edullisuuden lisäksi voi iloita myös laadusta, josta ei ole tarvinnut Dantebadin tapauksessakaan tinkiä. Optiona on talon ja sen varustuksen kesto ainakin 50 vuotta. Moduulitekniikalla voidaan tuottaa myös vaihtelevia ja ulkonäöllisestikin viehättäviä ratkaisuja.

Sarjatuotanto ei ole tietenkään mikään ihan uusi tapa rakentaa. Münchenissäkin siitä löytyy esimerkkejä jo 1920-luvulta edelleen halutuilta Karl Preussin suunnittelemilta asuinalueilta.

Saksalaiskeskusteluissa on löytynyt hyviä esimerkkejä muualtakin, esimerkiksi arkkitehti Pia Ilosen suunnittelemasta Tila-talosta Helsingin Arabianrannassa.

München on tiennäyttäjä

Uudet keinot ovat tarpeen Münchenissä, sillä Saksan kalleimpiin kuuluvassa kaupungissa on vaikea löytää maksettavissa olevia asuntoja. Asunto- ja tonttipulassaan kaupunki ei ole kuitenkaan antanut periksi vaan on satsannut muita enemmän etenkin sosiaaliseen asuntotuotantoon ja näyttää sille mallia koko maassa.

Ennusteen mukaan Münchenissä asuu vuonna 2035 jo 1,85 miljoonaa asukasta eli 300000 enemmän kuin tänään. Vetovoimainen kasvukeskus on pannut uusiksi yli 25 vuotta vanhan asuntopoliittisen toimintaohjelmansa ja nostanut nyt keskipitkän ajan tavoitteeksi 8500 uutta asuntoa vuodessa.

München kaavoittaa rakennettavaa tilaa ja tarjoaa omia tontteja myös alle markkinahinnan. Rakennusyritysten on tällöin otettava osaa myös asuinympäristön suunnitteluun ja infrastruktuurin rakentamiseen ja panostettava sen moninaisuuteen myös vuokra-asuntojen tuotannolla.