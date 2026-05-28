Hallituksen tukitoimet eivät osu maaliinsa – ”Buusti on hetkellinen, kenen etu se lopulta on”
Hyvä tahto ja lopputulos eivät aina kohtaa toisiaan. Näin näyttäisi käyvän myös valtion rakentamiseen suunnatuille tukitoimille, jotka herättävät innostuksen lisäksi myös kovaa kritiikkiä.
Artikkeli tiivistettynä
- Korjausavustuksista hyötyvät eniten urakoitsijat, eivätkä taloyhtiöt aina saa niistä merkittävää etua.
- Markkinoilla vallitsee nyt odottava tunnelma avustusten sääntöjen puuttuessa, ja rahoitusongelmat korostuvat erityisesti muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
- Kritiikkiä herättää, että tuet vääristävät markkinoita, nostavat väliaikaisesti hintoja ja toteutettavat remontit tehtäisiin usein joka tapauksessa.
- Kestävämpiä ratkaisuja markkinoiden piristämiseen voisi olla alueellinen tuki tai valtion takaukset sekä ihmisten ostovoiman parantaminen.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Korjausavustuksen merkitys ja tarve tuntuvat riippuvan siitä, keneltä asiaa kysyy. Tuilla on varmasti vaikutusta markkinaan, mutta todennäköisesti suurin hyötyjä ovat urakoitsijat – taloyhtiöt tuskin hyötyvät lopulta itse tuista lainkaan.
