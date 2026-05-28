Peab peruskorjaa ja uudistaa Iisalmen kulttuurikeskuksen Iisalmen kulttuurikeskus on kaupungin Kirkkopuistossa sijaitseva julkinen rakennus, jossa toimivat muun muassa kansalaisopisto, kaupunginkirjasto, kaupungin kulttuuritoimi, luontomuseo ja musiikkiopisto.

Peab toteuttaa Iisalmen kaupungille suojellun Iisalmen monitoimikulttuuri-keskuksen peruskorjauksen ja modernisoinnin. Urakkasumma on 11 miljoonaa euroa.

Peruskorjattava rakennus toimii laajana kulttuurin monitoimitalona sisältäen kirjaston, musiikkiopiston sekä näyttely- ja esitystilat. Urakka pitää sisällään alun perin vuonna 1989 valmistuneen rakennuksen vaativan peruskorjauksen ja modernisoinnin, jossa tavoitteena on päivittää tilat nykyaikaisiksi säilyttäen rakennuksen arkkitehtoninen arvo ja monipuolinen käyttö.

Hankkeessa tilojen toimivuutta ja monikäyttöisyyttä tullaan parantamaan niin, että se vastaa nykyisiin käyttäjätarpeisiin sekä lisää vetovoimaa ja käyttöastetta kulttuuripalveluille. Peruskorjauksen yhteydessä talotekniikka ja rakenteet modernisoidaan.

Kulttuurikeskuksen toiminnot siirtyvät peruskorjauksen ajaksi väistötiloihin.

”Suojelumääräykset ja vaiheistukset tekevät työstä haastavan ja mielenkiintoisen. Hyvä yhteistyö toteutuksessa korostuu tässä hankkeessa”, Peabin Keski- ja Itä-Suomen yksikön johtaja Samuli Heino kertoo.

Projekti käynnistyy toukokuussa 2026 ja valmistuu marraskuussa 2028.