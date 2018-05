”Tässä oppii puolin ja toisin” – konkari ja kolmekymppinen kirittävät toisiaan

Helsinki-Vantaan uuden terminaalin laajennushankkeesta ja Kehäradan asemista sekä Jätkäsaaren uudesta laivaterminaalista muun muassa tunnettu helsinkiläinen arkkitehtitoimisto PES-Arkkitehdit oy on melkoinen kansallisuuksien ja eri ikäpolvien sulatto, sillä Helsingissä ja Shanghaissa toimivan yrityksen tiimien ikähaarukka on 25–68 vuotta.

Arkisessa työssä se tarkoittaa erilaisten työkulttuurien ja näkemysten yhteensovittamista, mutta myös uuden opettelua – ikään ja ammattinimikkeeseen katsomatta. Tähän on saanut vuosien mittaan totutella myös yhtiön osakas ja suunnittelujohtaja Tuomas Silvennoinen. Miehen omalle referenssilistalle on kertynyt matkan varrella jo melkoisesti pituutta, mutta silti yhtiön nuorempi osaajapolvi haastaa häntä näkemyksillään tasaisin väliajoin.

Parhaillaan toimiston työpöydällä on muun muassa Finavian massiivinen terminaalilaajennus Helsinki-Vantaalla. Tässä hankkeessa Silvennoisen oikeana kätenä on viitisen vuotta sitten taloon asettunut ja nyt kolmekymppinen arkkitehti Lennart Lang, jolle toimiston vetäjä on siirtänyt merkittävän osan projektin päivittäisestä johtamisesta ja töiden organisoinnista.

”Lennartilta tulee moniin asioihin sellaisia näkökulmia, joita en itse välttämättä ole tullut edes ajatelleeksi. Samalla meillä on otettu käyttöön myös erilaisia digityökaluja ja sovelluksia, jotka helpottavat arkista työtä ja projektienhallintaa”, Silvennoinen kertoo.

”Työkokemus on nuoremmilla luonnollisesti ohuempi, mutta he ovat tietotekniikan ja etenkin mallinnuksen osaamisessa selvästi edellä meitä konkareita. Mutta tässä rinnalla sitä oppii koko ajan puolin ja toisin”, hän lisää.

Oppipoika-asetelmat ovat historiaa

Lennart Lang puolestaan muistuttaa, että kokeneempien haastamista ja kyseenalaistamista iskostetaan takaraivoon jo opiskeluaikana. Alvar Aallon nimi on Otaniemessä toki edelleen kohtuullisen korkealla jalustalla, mutta muutoin kaiken tietävien ja osaavien ”sankariarkkitehtien” aika on Langin mukaan auttamatta ohitse.

Siksi nuorempi polvi ei enää myöskään koe itseään pelkiksi oppipojiksi, vaikka moni asia kirkastuukin vasta käytännön kokemusten myötä.

”Hyvä lopputulos on nimenomaan tiimityötä. Tuomaksen työparina olen oppinut paljon pitkäjänteisyyttä ja konkreettisesti sen, kuinka iso osa tästä hommasta on viestintää hankkeen eri osapuolille. Eikä tosiaankaan riitä, että keksii omasta mielestään hyvän idean – se on ’myytävä’ myös eteenpäin hankkeen eri osapuolille”, Lang muistuttaa.

Samaan hengenvetoon kaksikko korostaa, ettei toimistossa erityisesti tavoitella perinteisiä oppipoika-kisälli-työpareja. Tiimit kootaan puhtaasti sen mukaan, millaista osaamista kyseisissä projekteissa tarvitaan. Näin kokonaisuudesta saadaan osiensa summa ja enemmänkin.

”Meillä ei tosiaankaan tuijoteta ikään, kokemukseen tai sukupuoleen. Tämä on ollut meillä tiukasti geeneissä siitä lähtien, kun aloitimme Kiinassa 2000-luvun alkupuolella. Silloin taloon alkoi tulla kaikenikäistä väkeä ja monia eri kansallisuuksia, mikä muutti myös työkulttuuria ja työtapoja”, Silvennoinen kertoo.

Kynälle on edelleen käyttöä

Digitalisaatio ja robotiikka rynnistävät lähivuosina entistä selkeämmin myös rakennusalalle. Arkkitehti- ja suunnittelupuolella siitä on jo saatu esimakua tietomallinnuksen ja kehittyneempien, mutta myös alati raskaampien ohjelmistojen myötä.

Tietotekniikan ja älypuhelinten keskellä varttuneille sukupolville uudet sovellukset eivät tuota juurikaan pulmia. Moni viisikymppinen ja sitä vanhempi sen sijaan tuskailee työpöytänsä ääressä jokaisen ohjelmistopäivityksen jälkeen.

Tähän joukkoon laskee itsensä myös vielä alle viisikymppinen Silvennoinen.

”Aivan kaikkea ei yksinkertaisesti enää pysty eikä ehdi opetella. Siksi talossa pitää olla nuoria osaajia, joilta homma sujuu meikäläistä nopeammin. Digitalisaatio on hyvä renki, mutta jos prosesseihin alkaa mennä enemmän aikaa kuin itse työhön, niin silloin ollaan hakoteillä”, hän painottaa.

Samoilla linjoilla on Lennart Lang, jonka mielestä tietomallien ja virtuaalitodellisuuden keskellä ei kuitenkaan saisi unohtaa perinteisiä kädentaitoja. ”Kyllä arkkitehdin on osattava jatkossakin käyttää kynää ja paperia. Sitä paitsi moni sommitelma ja idea hahmottuu niillä huomattavasti helpommin kuin hiiren avulla.”