Caverion sopinut kartelliasian Saksassa – tulossa kymmenien miljoonien sakko

Viranomainen on tutkinut kartellia vuodesta 2014.

“Tutkimus on nyt viety loppuun osaltamme ja epäselvyys asiasta on päättynyt. Olemme alusta alkaen antaneet täyden tukemme Saksan liittovaltion kilpailuvirastolle ja toimineet täydessä yhteistyössä tutkimuksen edetessä. Olemme tyytyväisiä sopimuksen syntymisestä ja siitä, että asia on käsitelty osaltamme loppuun Saksan liittovaltion kilpailuviraston kanssa”, toimitusjohtaja Ari Lehtoranta toteaa tiedotteessa.

Caverionin tiedotteen mukaan tutkimus koskee useita kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajia Saksassa.

Caverion Deutschlandin ja sen edeltäjien on todettu osallistuneen kilpailua rajoittaviin toimiin vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana.

Caverion Deutschlandille määrätään enintään 40,8 miljoonan euron sakko, Caverion kertoo. Yhtiö kirjaa sakon kuluksi tälle vuodelle.

Caverion pitää kuluvan vuoden tulosohjeistuksensa ennallaan ja arvioi, että konsernin liikevaihto laskee viime vuoden 2275,8 miljoonasta eurosta.

Oikaistu käyttökatteensa yhtiö arvioi yli kaksinkertaistuvan viime vuoden 25,8 miljoonasta eurosta.