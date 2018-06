Jatkuuko kova asuntobuumi? – Aloitusten määrä on nyt rahoittajien käsissä

Uusia asuntoja on aloitettu ennätystahtiin, eikä käänne ole vieläkään käsillä. Siitä on kuitenkin viitteitä, että asuntorakentamisen buumi voi kääntyä nopeastikin laskuksi. Keskeisin kysymys on, ryhdytäänkö yhtiölainojen määrää rajoittamaan.