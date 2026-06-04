Rakli selvitti asemakaavojen läpimenoaikoja – Kaupunkien välillä isot erot
Rakennusluvissa suhteelliset erot kaupunkien välillä olivat vielä asemakaavoitustakin suuremmat.
Suomen suurimpien kaupunkien asemakaavojen läpimenoaika on keskimäärin noin 19 kuukautta. Rakentamislupien käsittely puolestaan etenee keskimäärin noin 1,8 kuukaudessa. Tiedot käyvät ilmi Raklin vuosien 2021-2025 aikana kerättyyn aineistoon perustuvasta seurantamallista. Mallissa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Turku, Vaasa ja Vantaa.
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