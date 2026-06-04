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Kategoriat Uutiset

Rakli selvitti asemakaavojen läpimenoaikoja – Kaupunkien välillä isot erot

Rakennusluvissa suhteelliset erot kaupunkien välillä olivat vielä asemakaavoitustakin suuremmat.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. kesäkuuta 2026, 10:36
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Ei kommentteja artikkeliin Rakli selvitti asemakaavojen läpimenoaikoja – Kaupunkien välillä isot erot
Valmistuneen kaavan muuntuminen kaupunginosaksi on tällä hetkellä käynnissä Helsingin Postipuistossa. Kuva: Daniel Wallenius

Suomen suurimpien kaupunkien asemakaavojen läpimenoaika on keskimäärin noin 19 kuukautta. Rakentamislupien käsittely puolestaan etenee keskimäärin noin 1,8 kuukaudessa. Tiedot käyvät ilmi Raklin vuosien 2021-2025 aikana kerättyyn aineistoon perustuvasta seurantamallista. Mallissa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Turku, Vaasa ja Vantaa.

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