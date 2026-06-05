Otkes ei aio tutkia Kalasataman paloa, koska se olisi verorahojen tuhlausta
Viestintäpäällikkö Tiina Bieberin mukaan tutkinta ei tuottaisi merkittävää uutta turvallisuushyötyä, eikä se olisi resurssien järkevää käyttöä.
Kalasataman kerrostalopalosta ei tehdä Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) turvallisuustutkintaa. Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi päätöksestä blogissa keskiviikkona.
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