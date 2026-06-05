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Kategoriat Uutiset

Otkes ei aio tutkia Kalasataman paloa, koska se olisi vero­rahojen tuhlausta

Viestintäpäällikkö Tiina Bieberin mukaan tutkinta ei tuottaisi merkittävää uutta turvallisuushyötyä, eikä se olisi resurssien järkevää käyttöä.

Kirjoittajat Essi Bombin / HS Maria Petterson / HS
Kirjoitettu 5. kesäkuuta 2026, 8:25
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Ei kommentteja artikkeliin Otkes ei aio tutkia Kalasataman paloa, koska se olisi vero­rahojen tuhlausta
Kuvassa näkyy parveke, jolla sijainneesta grillistä palon epäillään saaneen alkunsa. Kuva: Saara Mansikkamäki / HS

Kalasataman kerrostalopalosta ei tehdä Onnettomuus­tutkinta­keskuksen (Otkes) turvallisuus­tutkintaa. Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi päätöksestä blogissa keskiviikkona.

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