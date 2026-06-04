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Kategoriat Talous Asunnot Uutiset

Rakennuslehden analyysi: Tampereen orastava gryndin nousu hiipui

Tampereen gryndialoitusten kasvu kääntyi laskuun. Turku on nyt gryndialoitusten ykkönen.

Kirjoittaja Mikko Kortelainen
Kirjoitettu 4. kesäkuuta 2026, 9:36
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Työmaa Espoon Finnoossa. Kuvituskuva. Kuva: Liisa Takala Kuva: Jussi Helttunen

Isoja kaupunkiseutuja koskeva Rakennuslehden analyysi osoittaa, että Tampereen orastava gryndialoitusten kasvu on kääntynyt laskuun. Alue näytti jo tietä asuntorakentamisen nousulle, kun kysyntä ja tarjonta tasapainottuivat ja aloituksia oli kaupungeista eniten. Nyt aloitusten määrä on pudonnut, asunnoista on ylitarjontaa ja valmiiden asuntojen myyntivarasto on kasvanut.

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