Rakennuslehden analyysi: Tampereen orastava gryndin nousu hiipui Tampereen gryndialoitusten kasvu kääntyi laskuun. Turku on nyt gryndialoitusten ykkönen.

Isoja kaupunkiseutuja koskeva Rakennuslehden analyysi osoittaa, että Tampereen orastava gryndialoitusten kasvu on kääntynyt laskuun. Alue näytti jo tietä asuntorakentamisen nousulle, kun kysyntä ja tarjonta tasapainottuivat ja aloituksia oli kaupungeista eniten. Nyt aloitusten määrä on pudonnut, asunnoista on ylitarjontaa ja valmiiden asuntojen myyntivarasto on kasvanut.