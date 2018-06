Lehdon korjauskohde sai graffiteja – ”Tästä on iloa niin tekijöille kuin ohikulkijoillekin”

Tiedotteen mukaan Lehto kutsui viisi arvostettua graffititekijää eli Oskarin, Fatboyn, Rinkan, Sicron ja Magikin Sörnäisten kulmille ja antoi vapaat kädet toteuttaa haluamansa teos.

Tekijät ovat 17–19-vuotiaista nuorista koostuva kaveriporukka, jotka ovat harrastaneet graffitien tekemistä useita vuosia.

Idea lähti liikkeelle aidan vieressä olevan Social Burgerjoint -ravintolan omistajalta Pikkis Tuomoselta, kun hän katseli viereistä tylsää työmaa-aitaa.

”Social Burgerjointin sisustukseen kuuluvat graffitit, joilla edistämme kaupunkikulttuuria. Uskon, että ihmiset katsoisivat mieluummin taidetta ja graffiteja, kuin pelkkää harmaata seinää ”, Tuomonen sanoo.

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kokeilemme tällaista yhteistyötä nuorten kanssa ja en usko, että jää viimeiseksi. Tästä on iloa niin tekijöille kuin ohikulkijoillekin”, Lehto Korjausrakentamisen työpäällikkö Joonas Viitanen kertoo.

Projekti on myös osallistuneille graffitintekijöille ensimmäinen laatuaan. Vaikka graffiteja on maalattu vuosien aikana useita satoja, on yhteistyö rakennusalan yrityksen kanssa täysin uusi juttu.

Graffitit löytyvät osoitteesta Hämeentie 33.