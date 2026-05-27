Työnjohtaja taitaa myös niskalenkin Vantaalaisen LVI-Trion työnjohtaja Aki Kettunen on törmännyt vuosien varrella monenlaisiin asennushaasteisiin, mutta ottanut niistä aina niskalenkin ja lopulta selkävoiton.

Samaa lääkettä ovat saaneet maistaa matkan varrella myös työkaverit ja asiakkaat. Painia jo koulupoikana harrastanut Kettunen on näet vetänyt heille Tikkurilan urheilutalolla Vantaalla aamutreenejä jo 15 vuotta. Molskin ääreen keräännytään joka torstai kello 7 ja tähän mennessä siellä on hikoiltu lähes 800 kertaa.

Painirinkiin kuuluu viitisentoista innokasta, joista paikan päälle ilmestyy yleensä kymmenkunta aamuvirkkua. Treenien jälkeen miehet haukkaavat urheilutalon kahvilassa aamupalan ja jatkavat sieltä suoraan päivän askareisiin.

”Mukana on edelleen 5–6 alkuperäisjäsentä, joten tyytyväinen pitää olla. Monessa muussa lajissa olisi varmasti jo kyllästytty saman valmentajan naamaan”, Kettunen vitsailee.

Terveempänä työmaalle

Painitreenien motivaattorina kuuluu olevan paitsi hyvä ja kannustava porukka myös oma fyysinen kunto. Rakennusalan tavoin lvi-asentajan työ on raskasta ja työasennot hankalia. Selkä- ja nivelvaivat ovat toisaalta tuttuja toimistotyöläisillekin.

”Kun kroppa ja lihakset ovat kunnossa, jaksaa töissäkin paremmin. Oman työkunnon kannalta paini on varmasti paras ja monipuolisin treenimuoto.”

Tässä kohtaa tulokset kuulemma näkyvät konkreettisesti LVI-Trion sairauslomatilastoissa.

”Painiporukka ei juurikaan sairastele tai kärsi tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Myös porukan yhteishenki on pysynyt tiiviinä”, Kettunen vakuuttaa.

Hänen lisäkseen muutamalla muullakin treeniporukkaan kuuluvalla on painitaustaa. Valtaosa on kuitenkin niin sanottuja pystymetsän miehiä.

Uudet tulokkaat ovatkin ikään ja kokoon katsomatta tervetulleita. Nykyisin ikähaarukka on 18–60 vuotta.

”Homma alkaa aina vartin aamujumpalla. Aloittelijoiden kanssa opetellaan muun muassa kuperkeikkoja sekä sitä, kuinka seisotaan mahdollisimman tukevasti paikallaan. Se on taito, josta on työmaallakin paljon hyötyä”, Kettunen muistuttaa.

Oikeat painit painitaan muualla

Paini on tunnetusti miehinen kamppailulaji, jossa kivulias ote tai odottamaton heitto voi nostaa vastapuolen verenpainetta. Tämän tiedostaa myös Kettunen, jonka mukaan treeneissä pidetään tiukasti kiinni herrasmiesten pelisäännöistä.

”Aamumolskilla otetaan matseja, mutta niissä katsotaan tarkasti, ettei toista satuteta. Saunailloissakaan ei tarvitse enää painia, kun homma on hoidettu jo työajalla”, hän vitsailee.

Koutsin omasta sitoutumisasteesta kertoo jotain se, että mies vietti viime talvena 60-vuotisjuhlansakin Tikkurilan molskilla. Aamutreeneihin oli kutsuttu talon omaa väkeä sekä asiakkaita. Perinteisen aamiaissämpylän ohella tarjolla oli myös synttärikakkua.

Kuinka kauan vantaalainen voimanpesä sitten aikoo vielä jatkaa painitreenien vetämistä?

”Ainakin eläkeikään asti. Ja jos porukkaa riittää ja firma sponsoroi edelleen aamupalat, niin kenties vielä sen jälkeenkin.”