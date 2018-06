S-Asuntorahasto rakennuttaa yli sata asuntoa Helsingin Töölöön

S-Asuntorahasto rakennuttaa Työterveyslaitoksen entisiin tiloihin Helsingissä uusia vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Töölössä sijaitsevaan entiseen toimistoon rakennetaan 111 pientä vuokra-asuntoa, seitsemän toimistohuoneistoa ja 60 autohallipaikkaa.

”Kiinteistö on S-Asuntorahastolle erittäin hyvä sijoitus, sillä sinne voidaan rakentaa paljon pieniä asuntoja. Näille on alueella voimakas vuokrakysyntä, ja niiden tuotto on isoja asuntoja parempi, sanoo S-Pankki-konserniin kuuluvan varainhoitoyhtiö FIM:n kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Petri Jokinen tiedotteessa.

Asuntojen ja liiketilojen arvioidaan valmistuvan ensi vuoden lopulla.