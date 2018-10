Rakennus Salama haluaa satsata puurakentamiseen – kerrostaloja käynnissä, päiväkoti lähdössä liikkeelle

Toimitusjohtaja Jari Salaman mukaan hanketta on ollut kehittämässä rakennusliikkeen lisäksi Lundén Architecture Company, Aalto-yliopisto ja Ramboll. Kyseessä on uudenlainen puurakenneratkaisu, joka perustuu puusauvoihin. Niillä saadaan vapaita muotoja.

”Pilotoimme parhaillaan ratkaisua. Meidän vastuullamme on vastata toteutusvaiheen kehityksestä.”

Samalle tontille yritys rakentaa myös kahta 4-kerroksista puukerrostaloa. Niissä on yhteensä 31 asuntoa.

Salaman mukaan Rakennus Salama haluaa olla puurakentamisessa mukana jo ennen sitä vaihetta kun siitä tulee ”business as usual”. Yritys lähti puurakentamiseen, koska näki siinä kehitysmahdollisuuksia kotimaan markkinoilla.

Jotta puurakentaminen sijoittuisi markkinoilla kärkeen, lopputuotteen pitää Salaman mukaan olla kilpailukykyisempi ja laadukkaampi kuin muista materiaaleista toteutetut tuotteet. Hänestä lopputulos jo onkin laadukas, kilpailukykyisyydessä on vielä tekemistä.

Rakennus Salama toteuttaa julkisia hankkeita sekä liike-, toimisto- ja asuinrakennuksia.

Nopeus valtti

Salama valotti kokemuksiaan yrityksen puukerrostalohankkeista. Puurakentamisen valtti on hänestä ehdottomasti nopeus. Aikataulutus on betonirakentamista tehokkaampaa, mestat ovat laajemmin valmiina ja sisävaiheet etenevät rivakammin.

Työmaalle myös toimitetaan Salaman mukaan isompia kokonaisuuksia kuin betonirakentamisessa. Siksi työmaalla jää välivaiheita pois, mikä tarkoittaa vähemmän virheitä ja vähemmän työntekijöiden aikaa.

Salama näkee puurakentamisessa myös haasteita. Yksi on suunnittelukustannukset. ”Hinta on aika kova verrattuna betonielementtitaloon. Lisäksi puurakentamiseen vihkiytyneitä ammattitaitoisia suunnittelijoita on vähän.”

Yhtenä kustannuksia kohottava tekijänä on nähty palonsuojaus eli sprinklaus. Salaman mielestä samanlainen suojaus pitäisi ulottaa kivitaloihinkin, koska kyse on ihmishengistä. Hän uskoo, että niin käykin tulevaisuudessa.