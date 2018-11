YIT:n ja Kevan vetämä yhteenliittymä valittu kehittämään kasvuyrityskampusta Helsingissä

YIT:n ja Kevan vetämä konsortio on valittu nykyisen kasvuyrityskampuksen laajennuksen kehittäjäksi Marian vanhalle sairaala-alueelle Helsingin ydinkeskustan tuntumaan.

Tiedotteen mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 19.11. tehnyt päätöksen kehittämisvarauksesta konsortion hankkeelle.

Varauksen mukainen kehittämisjakso kestää vuoden 2020 loppuun, jolloin suunnitelman mukaiset laajennustyöt käynnistyvät. Laajennuksen on määrä valmistua vuonna 2023.

Helsingin kaupungin päätöksen mukaan Marian sairaala-alueelle kantakaupunkiin suunnitellaan noin 70 000 neliön kasvuyrityskampus, jonka vuokralaisiksi tavoitellaan kunnianhimoisia kasvuyrityksiä ja -yksiköitä.

Tiedotteen mukaan tulevaisuuden kasvuyrityskampuksella kohtaavat ideoitaan kehittävät startup-yritykset, kasvuyritykset, tulevaisuuden tähtiä rahoittavat pääomasijoittajat sekä kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja kumppanuuksia startupeille tarjoavat kansainväliset suuryritykset.

“Tavoitteenamme on rakentaa Helsingin startup-ekosysteemin vahvuuksien päälle ja jatkaa sitä työtä, mitä on systemaattisesti tehty jo yli vuosikymmenen ajan. Alueesta tulee ratkaisijoille omistettu kampus, jonka yritykset tulevat kehittämään ratkaisuja aikamme merkittävimpiin haasteisiin,” kertoo konseptin suunnittelussa mukana ollut Industryhackin toimitusjohtaja Petri Vilén.

Myös toimitilaratkaisut suunnitellaan kasvavan yrityksen tarpeiden mukaan. Tiimi voi työskennellä talossa idean kehittelystä siihen saakka, kun se on jo yritys ja kasvun kynnyksellä. Kampuksen tilat ja niiden vuokrasopimukset tukevat sekä väliaikaisuutta että nopeita tilamuutostarpeita.

Yksi Euroopan suurimpia kasvuyrityskampuksia

Tällä hetkellä alueella toimii startup-keskittymä Maria 01 sairaalan vanhoissa rakennuksissa. YIT:n ja Kevan kehitysvarausalue koskee sairaala-alueen eteläosaa.

YIT:n ja Kevan konsortioon kuuluu vetäjäyritysten lisäksi 23 yritystä*), jotka tuottavat kasvuyrityskampuksen tarvitsemia innovatiivisia palveluja ja ratkaisuja, tuovat hankkeeseen managerointi- ja kasvuyritysosaamista sekä kehittävät hankkeen toiminnallista konseptia sekä tätä ilmentävää arkkitehtuuria.

*) Industryhack Oy, Slush Oy, Accenture Oy, MaaS Global Oy, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, Arkworks Arkkitehdit Oy, Colliers International Finland Oy, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy, Plus One Agency Oy, Uusi kaupunki Kollektiivi Oy, Sitowise Oy, Vainu.io Software Oy, Smartly.io Solutions Oy, The International Childcare & Education Centre, Heltti Oy, Vapaus Bikes Finland Oy, Ravintola Fat Lizard Otaniemi Oy, CHAOS Architects Oy, Nokia Oyj, Siemens Oy, Kone Oy, Aalto-yliopisto ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö.