Opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen rakennusalan insinöörin keskipalkka on tuoreen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n teettämän Ammattikuntatutkimuksen mukaan 4 638 euroa.

Insinöörien keskiarvopalkat vaihtelevat koulutustaustan, sukupuolen ja työkokemuksen perusteella melko paljon.

Insinööriliiton viime lokakuussa julkistaman palkkatilaston mukaan insinöörin keskiarvopalkka on 4 272 euroa kuukaudessa.

Suunnittelu jäänyt jälkeen

Tietotekniikan palvelualalla työskentelevien insinöörien keskiarvopalkka oli viime vuonna 4 320 euroa kuussa. Ict-alan insinöörien palkkataso jää reilut sata euroa jälkeen teollisuudesta, jossa insinöörin keskiarvopalkka on 4 473 euroa kuukaudessa.

Insinööri- ja suunnittelutoimistoissa työskentelevien palkat ovat sekä rakennusalalla että muilla toimialoilla jääneet jälkeen muiden insinöörien palkkakehityksestä. RIA:n Ammattikuntatutkimuksen mukaan arkkitehti- ja insinööripalveluiden toimialalla keskiarvopalkka oli noin 3 992 euroa kuukaudessa.

Insinööriliiton tilastojen mukaan insinööri-, arkkitehti- ja suunnittelutoimistossa työskentelevän insinöörin keskiarvopalkka on 3 695 euroa kuukaudessa.

Työmailla ja rakennusteollisuudessa tienaa

Korkeimmat keskiarvopalkat rakennusalalta löytyvät rakennusteollisuuden ja talonrakennustekniikan toimialoilta. Rakennusteollisuudessa keskiarvopalkka alan insinöörillä on peräti 5 140 euroa ja talonrakennustekniikassa 4 836 euroa kuukaudessa.

Insinööriliiton tilaston mukaan teollisuuden asiantuntijatehtävissä työskentelevä insinööri saa palkkaa keskimäärin 4 077 euroa kuussa. Palvelualalla asiantuntijainsinöörille maksetaan keskimäärin 3 870 euroa kuukaudessa.

Metalli- ja konepajateollisuudessa insinööri tienaa keskimäärin 4 457 euroa kuukaudessa. Kaupan tai muun palvelualan yrityksen palveluksessa työskentelevä insinööri saa palkkaa keskimäärin 4 756 euroa kuukaudessa.

Jutun lähteenä on käytetty kahta erillistä palkkatutkimusta, joista toinen on RIA ry:n kesäkuun alussa julkistama Ammattikuntatutkimus ja toinen on Insinööriliiton palkkatutkimus 2018, joka julkistettiin viime vuoden lokakuussa. Tuloksissa on käytetty keskiarvopalkkoja. Hyvin isot palkat saattavat vääristää keskiarvoa.