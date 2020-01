Kysely: Enemmistö asuntosijoittajista tienaa alle 50000 euroa vuodessa

Vuokranantajakyselyyn vastasi 3150 yksityistä vuokranantajaa, ja se kuvaa kattavasti suomalaisten yksityisten vuokranantajien profiilia ja toimintatapoja.

Kyselystä nousee esille, että yksityisiä vuokranantajia on joka puolella Suomea ja he ovat kaikenikäisiä. Tyypillisesti yksityinen vuokranantaja on korkeakoulutettu, mutta noin 30 prosentilla on toisen asteen koulutus. Lähes 60 prosenttia vastaajista tienaa alle 50000 euroa vuodessa. Muuta sijoitusvarallisuutta vuokranantajilla on tyypillisimmin alle 10000 euroa.

”Jos haluaisi piirtää yhden kuvan suomalaisesta yksityisestä vuokranantajasta, hän olisi 53-vuotias korkeakoulutettu nainen, joka vuokraa kaksiota Vantaalla. Hän on opettaja, joka on toiminut vuokranantajana kymmenen vuotta, ja hänen vuokratuottonsa on noin viisi prosenttia. Tuottoa hän ei ole tosin laskenut muutamaan vuoteen, koska hänelle on olennaisempaa pitkäaikainen toimiva vuokrasuhde ja tyytyväinen vuokralainen”, Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa sanoo tiedotteessa.

Kuva on sikälikin osuva, että yksityinen vuokranantaja omistaa tyypillisesti 1-2 asuntoa. Kyselyyn vastanneista vuokranantajista 40 prosenttia omistaa yhden vuokra-asunnon, 50 prosenttia 2-5 asuntoa ja vain 3 prosenttia vastaajista omistaa yli 10 vuokra-asuntoa.

Myös kokemuksen pituus vuokraamisesta vaihtelee: 17 prosentilla kyselyyn vastanneista on yli 20 vuoden kokemus vuokraustoiminnasta ja 16 prosentilla on alle kaksi vuotta kokemusta. Tyypillisimmillään vuokranantajilla on 5-10 vuotta kokemusta vuokraustoiminnasta.

Mielikuva kymmeniä asuntoja omistavista, hyvin varakkaista ja vuosikymmeniä toimintaa harjoittaneista vuokranantajista koskee siis varsin pientä osaa yksityisistä vuokranantajista.

Kaksi kolmasosaa yksityisistä vuokranantajista saa vuokratuloja alle 10000 euroa. Kyselyssä yleisin vastaus vuokratuoton määrään oli 2000-4999 euroa, joka onkin luonnollinen vuokratuotto yhdestä tai kahdesta vuokra-asunnosta. Mediaanivuokratulo on Verohallinnon tilastojen mukaan noin 3000 euroa vuodessa.