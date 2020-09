Bulevardin länsipää Helsingissä saattaa muuttua hyvin erinäköiseksi – asukkaat käärmeissään merinäköalan vaarantumisesta

Taustalla ovat Helsingin laajemmat suunnitelmat kehittää Hietalahdenrantaa ja Hietalahdentoria. Kaupunki on myöntänyt alueesta kehittämisvarauksen kiinteistöyhtiö HGR Property Partnersille. Kehitysvaraus on vuoden 2022 loppuun, ja HGR on velvoitettu tekemään kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa siitä, kuinka aluetta voisi kehittää.

Yksi HGR:n suunnittelemista vaihtoehdoista on rakentaa Bulevardin länsipäähän seitsemänkerroksinen toimistotalo. Toteutuessaan se voisi muuttaa myös alueen liikennejärjestelyjä.

HGR haluaa selvittää mahdollisuuksia rakentaa Hietalahden torin alle maanalainen pysäköintihalli. Silloin maanpäällinen alue vapautuisi torikäyttöön.

Kiinteistöyhtiö on myös esittänyt ajoneuvoliikenteen siirtoa Hietalahden altaan länsipuolelle nykyisen laiturialueen suuntaisesti kohti Mallaskadun tunnelia. Muutos rauhoittaisi torin tienoota ja voisi tehdä siitä viihtyisämmän alueen.

Laiturireitille tulisi nopeiden pyöräilijöiden baana ja kävelyreitti. Pyöräily- ja kävelymahdollisuudet säilyisivät myös torin tuntumassa.

Tällä hetkellä Hietalahdenranta on yksi pääsisääntuloväylistä Espoon suunnasta tuleville, ja Hietalahden altaan ympäristö on pääosin autoliikenteen käytössä. Ajoneuvomäärien ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Läheisen Koffin korttelin korttelin viisi taloyhtiötä on kirjelmöinyt suunnitelmista kaupungille. Toimistorakennus nousisi asukkaiden merimaisemien eteen. Koffin kortteli koostuu taloyhtiöistä entisessä Sinebrychoffin panimokorttelissa.

Paikalla, jolle toimistotaloa on suunniteltu, on nykyään muun muassa huoltoasema.

Taloyhtiöiden allekirjoittaman kannanoton mukaan suunnitelmat ovat ristiriidassa kaupungin merellisen strategian kanssa. Asukkaat ovat huolissaan, että toimistorakennus veisi merinäköalaa, vähentäisi laituripaikkoja ja vaikeuttaisi rantaravintoloiden toimintaa.

”Hietalahti ei tarvitse lisää toimistotilaa, vaan asumista ja elämistä parantavia palveluja, pienyritystoimintaa sekä merellistä Helsinkiä kunnioittavaa ympäristöä”, asukkaat kirjoittavat kannanotossaan.

Hietalahdenranta on yksi pääsisääntuloväylistä Espoon suunnasta tuleville autoilijoille, ja altaan ympäristö on pääosin autoliikenteen käytössä. Ajoneuvomäärien ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Kaupunki asetti HGR:lle yhdeksi varausehdoksi vuorovaikutuksen kautta saadun palautteen huomioimisen suunnittelussa.

Suunnitelmista on tällä hetkellä auki Kerro kantasi -kysely. Kaupunki haluaa tässä vaiheessa kommentteja siihen, mitä suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, ja mihin suuntaan aluetta tulisi kehittää. Varsinaiset vaihtoehdot eivät siis ole vielä esillä.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) kertoo, että alueen kehittämisessä on haluttu kuulla kaupunkilaisia jo tavanomaista aikaisemmassa vaiheessa.

”On tarkoitus, että myös alueelle tehtävistä vaihtoehtoisista suunnitelmista käydään keskustelua kaupunkilaisten kanssa. Jos suunnitelmat johtavat asemakaavan muutosprosessiin, on siinä mukana oma vuorovaikutuksensa”, Sinnemäki sanoo.

Sinnemäen mukaan vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat todennäköisesti valmiina ensi vuoden alussa.

Hietalahdenrantaan soviteltiin yhdessä vaiheessa uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota, mutta paikan ei katsottu soveltuvan tähän tarkoitukseen.