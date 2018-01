Yhden miehen firma pysäytti valituksilla satojen miljoonien rakennushankkeet Jätkäsaaressa – nyt Helsinki on keksinyt porsaanreiän, jonka avulla työt voidaan ehkä aloittaa

Helsingin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Helsinki myisi yhden valituksen kohteeksi joutuneista tonteista siitä huolimatta, että kaupasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Menettelytapa on poikkeuksellinen.

Kaupunginvaltuusto päätti myydä kyseisen Atlantinkadulla sijaitsevan tontin Satolle syyskuussa. Valituksen vuoksi päätös ei kuitenkaan ole lainvoimainen ennen hallinto-oikeuden ratkaisua.

HS kertoi tammikuun alussa Helsingissä käynnissä olevasta harvinaisesta tapahtumasarjasta. Sama henkilö on laatinut viimeisten kahden vuoden aikana kolme kunnallisvalitusta Jätkäsaareen suunnitteilla olevista suurista rakennushankkeista. Vaatimuksilla on pyritty kaatamaan noin 500 asunnon rakentamiseen tähtäävät tonttikaupat. Valittaja on Apollo-Rakenne-nimisen pienen rakennusalan yrityksen omistaja Mikko Mantere.

Mantere epäilee, että kaupunki myy tonttimaata alihintaan. Hän kertoo vaativansa ennen kaikkea rakennuttajien yhdenvertaista kohtelua ja tasapuolista kilpailua.

Virkamiehet: Säännöstä voidaan poiketa

Jätkäsaaren kohteiden lisäksi Mantere toimi asiamiehenä, kun espoolainen yksityishenkilö valitti vuonna 2016 hallinto-oikeuteen SRV:nn Espoon Keilaniemeen suunnittelemista tornitaloista. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, mutta valittaja on vienyt päätöksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus ei ole erikseen kieltänyt Helsinkiä panemasta Saton kanssa tehtyä tonttikauppaa käytäntöön. Kuntalain mukaan päätöksen täytäntöönpanoon ei yleensä kuitenkaan voida ryhtyä, jos täytäntöönpano tekee valituksen hyödyttömäksi.

Saton ja Helsingin tonttikaupassa näin tapahtuisi. Myyntipäätöstä ei voida jälkikäteen purkaa, vaikka hallinto-oikeus päätyisi pitämään tehtyä kauppaa laittomana.

Kaupungin virkamiesten tulkinnan mukaan säännöstä voidaan kuitenkin poiketa, jos syyt ovat erittäin painavat ja päätöksestä saatavat edut haittoja suuremmat. Atlantinkadun tontin myynnin kohdalla näin arvioidaan olevan.

Käsittely voi kestää yli vuoden

Virkamiehet arvioivat, että hallinto-oikeuden käsittely voi kestää jopa yli vuoden. Tämä tarkoittaisi yli 300 vuokra- ja omistusasunnon rakentamisen viivästymistä yli vuodella.

Asuntojen suuri määrä johtuu siitä, että Satolle kaavailtu tontti on esimerkiksi yhteisen autohallin kautta kytköksissä myös viereisiin rakennushankkeisiin.

Esityslistan mukaan tästä aiheutuva haitta on niin merkittävä, että tontin myynnille ennen hallinto-oikeuden ratkaisua ”on olemassa erittäin painavat perusteet”.