Rakennuslehden sarjassa esitellään rakennusalan vaikuttajia. Yli 20-vuotisen uran Ilmarisella tehnyt Niina Nurminen on rakennuttamisen rautainen ammattilainen ja kiinteistöjen ylläpitokulttuurin intohimoinen kehittäjä. Hän on joukkuepelaaja, jolle asiakas on aina ykkönen ja vastuullisuus keskeinen arvo.